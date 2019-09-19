شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و200 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بشركة القناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، أن إجمالى تكلفة الخطة الاستثمارية للشركة لتنفيذ خطط الإحلال والتجديد والتوسعات وتنفيذ خطط الصيانة، بلغت مليارا و200 مليون جنيه، لتطوير وتدعيم الشبكة بنطاق الأحياء التابعة لشركة جنوب القاهرة.



وأوضح السيد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنشاء موزعات جديدة بمراكز الأحمال للتخفيف عن الموزعات القائمة واستيعاب الأحمال الجديدة وإحلال موزعات قائمة، بعدد 14 موزعًا وفرد كابلات الدخول والخروج لها بطول 421 كم، كما جرى تدعيم الموزعات القائمة بمغذيات دخول جديدة وخلايا جديدة وإحلال مغذيات قائمة بطول 464.6 كم.

وأشار السيد، إلى تدعيم الشبكة بإضافة محولات جديدة بجميع فروع الشركة بإجمالى 893 محولا، وإحلال وتجديد وإنشاء خطوط جهد منخفض بجميع فروع الشركة بموصلات هوائية 1712 كم وكابلات بطول 246 كم، مشيراً إلى الانتهاء من تحويل خطوط هوائية فوق الكتل السكنية إلى كابلات أرضية بطول 140 كم.