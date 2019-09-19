شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. علامات إرشادية حديثة لتجنب سقوط السيارات من أعلى "صفط اللبن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت عدسة الخليج 365، وضع علامات إرشادية حديثة من قبل إدارة المرور أعلى كوبرى صفط اللبن، بعد الحادث الأخير.

وانتقل ”الخليج 365”، لعمل جولة أعلى محور صفط اللبن للتعرف على الإشارات الجديدة، فوضعت إدارة المرور علامات تضىء ليلاً مع مساعدتها فى تهدئة سرقة قائدى السيارات، لإجبارهم على الالتزام بالسرعات المحدد المشى بها من قبل الإدارة وهى سرعة 60 كم .

يأتى ذلك بعد الحادث شهدته منطقة صفط اللبن، حيث سقط ميكروباص من أعلى محور صفط اللبن نتيجة اصطدام سائق سيارة بالسور الحديدى بالكوبرى، ما أدى لسقوط السيارة، وتسبب الحادث فى سقوط عدد من الوفيات والمصابين، إذ ارتفع عدد المتوفين من 5 إلى 8 وفيات، قبل أن يستقر على 10.