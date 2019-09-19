الصحة: توفير ألبان الأطفال بـ1000 منفذ على مستوى الجمهورية بالكوبونات الذكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان توفير ألبان الأطفال المدعمة بالوحدات الصحية والتى يصل عددها أكثر من 1100 منفذ بالجمهورية، لافتة إلى أن الصرف بالكوبونات.
وقالت وزارة الصحة، إنه جرى ضخ كميات كبيرة من الألبان الصناعية شبيهة لبن الأم، مؤكدة أن سبل الرقابة على عمليات صرفه مفعلة بشكل جيد لمنع تسريبه إلى خارج الوحدات .
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الدولة تستهدف وصول الدعم إلى مستحقيه وهو ما اضطرها لتفعيل نظام الكبونات الذكية فى المنافذ، مضيفة أن ألبان الأطفال التى توفرها وزارة الصحة بجودة عالية تكافئ العبوات التى تشترى من القطاع الخاص .
وأشارت وزارة الصحة، أن هناك متابعة جديدة لتوصيل الألبان إلى 10% من الأطفال من جملة المواليد السنوية، مؤكدة أن الوزارة ما زالت تتخذ إجراءات التعاقد على كميات جديدة لتوفيرها للمنتفعين.
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