اجتماعات مرتقبة بـ"غرفة السياحة" لشرح بوابة العمرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة عقد اجتماعات، الأربعاء المقبل، مع ممثلي شركات السياحة الراغبة في تنظيم برامج العمرة للموسم الجديد؛ لشرح منظومة البوابة الإلكترونية للعمرة والضوابط المنظمة للموسم الجديد لعام 1441 هجرية.

كشف علاء الغمري، عضو غرفة شركات السياحة، عن تسجيل أكثر من 200 شركة سياحية حتى الآن لحضور الاجتماعات المرتقبة، وما يزال التسجيل جاريًا لمن يريد من ممثلي الشركات المشاركة.

واستعرض الغمري، لمصراوي، الأسباب الحقيقية وراء هذه الاجتماعات، موضحًا أنها تأتي بهدف شرح الوضع الحالي والبوابة الإلكترونية للعمرة والمستجدات التي طرأت على الموسم، بالإضافة إلى إعلان القرارت والإجراءات التي اتخذت خلال الفترة الماضية، إلى جانب طرح الاستفسارات ووجهات النظر والأسئلة والرد عليها من قبل أعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة.

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وأضاف أن الاجتماعات تشمل أيضًا شرح آلية تسجيل الشركات السياحية العاملة في الموسم للمواطنين الراغبين في العمرة عبر البوابة الإلكترونية للعمرة وكيف يتم تفعيل الشركة على البوابة، إلى جانب تدريب الكوادر والموظفين العاملين بالبوابة في الغرفة والشركات لمعرفة التعامل مع البوابة ونظام العمل عليها لتفعيل نظام التأشيرات.

ويعتمد النظام الجديد للعمرة على تسجيل المعتمر في شركة سياحة مصرية ما، واختيار البرنامج المناسب له بالسعر المعتمد والمعلن على بوابة العمرة المصرية، على أن تقوم الشركة بتسجيل المعتمر من خلال وكلائها في المملكة العربية السعودية، وبالتالي تمارس وزارة السياحة حقها في الرقابة على تنفيذ برامج العمرة، وستكون منافذ الخروج مربوطة بالبوابة المصرية.

ومن المقرر أن ينطلق موسم العمرة منتصف شهر نوفمبر المقبل بعد انتهاء التجهيزات الفنية لبوابة العمرة المصرية، وانتهاء ربطها مع باقي الوزارات والجهات الحكومية ومنافذ الخروج.​