بالمواعيد.. قبول دفعة جديدة من المجندين بمرحلة يناير ٢٠٢٠

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد سامي: مونتاج - إسلام فرغلي: صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2020، اعتبارًا من 25 سبتمبر الجاري. يستعرض "الخليج 365"، في "الفيديوجراف" التالي مواعيد قبول الدفعة الجديدة.

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