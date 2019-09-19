أخبار مصر | حقيقة تأجيل الدراسة بجامعة الأزهر وزيادة المصروفات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة تأجيل الدراسة بجامعة الأزهر وزيادة المصروفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الدراسة فى موعدها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن بدء الدراسة للمستجدين بكليات الطب أمر يخص الكلية، مؤكدا أن العام الدراسى الجديد فى موعده ولا نية لتأجيله، وأن الجامعة لم تصدر أى قرار بشأن زيادة المصروفات، وأن المصروفات الدراسية كما هى دون زيادة.

وكان قد بدأ، الاثنين الماضي، تعديل الرغبات طبقا للحد الأدنى والتوزيع الجغرافي لطلبة جامعة الأزهر حتى أمس الأربعاء 18 سبتمبر من خلال موقع بوابة الحكومة الإلكترونية.

وأغلقت جامعة الأزهر باب التحويل بين الكليات الأربعاء 18 سبتمبر الجاري، حيث يمكن التحويل ونقل القيد للطلاب والطالبات الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية بكليات الجامعة للبنين والبنات بالقاهرة والأقاليم فى العام الجامعى 2019-2020، المنتظمين والمنتسبين.

ولا يجوز للطالب أو الطالبة العدول عن التحويل "نقل القيد" بعد الموافقة عليه واعتماده مهما كانت الأسباب أو المبررات الداعية لذلك، ومن الممكن تحويل طلاب وطالبات فرق النقل فوق الإعدادية أو الأولى المنتظمين والمنتسبين بين الكليات المتناظرة بشرط أن يكون الطالب ناجحًا بتقدير مقبول على الأقل، ولا يسمح بالتحويل للطلاب المنقولين بمواد بأى حال من الأحوال.

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أما كليات الطب وطب الأسنان والهندسة والهندسة الزراعية والصيدلة والعلوم فيجوز بموافقة العمداء المختصين واعتماد رئيس الجامعة التحويل من هذه الكليات بشرط الحصول على تقدير ممتاز وذلك فى غير الفرقة النهائية وقبل النهائية.

وأعلنت نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية يوم 12 من سبتمبر الجاري في مؤتمر صحفي نظمته جامعة الأزهر.

وقال الدكتور يوسف عامر نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، إن 97 ألف طالبا وطالبة سجلوا رغباتهم في المرحلتين الأولى والثانية للقبول بجامعة الأزهر، وعدد الناجحين في الثانوية الأزهرية هم 116 ألف، وتخلف 19 ألف عن التسجيل.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام 20202019، بمقر الجامعة، أن طب بنات القاهرة 628 درجة، بنات دمياط 625 درجة، بنات أسيوط 622، طب أسنان بنات القاهرة 623 درجة، صيدلة بنات القاهرة 619 درجة، صيدلة بنات أسيوط 617، هندسة بنات القاهرة 606 درجة، تمريض بنات 601 درجة.

وأكد أن علمي بنين طب القاهرة 621 درجة، بنين دمياط 618 درجة، بنين أسيوط 616 درجة، طب أسنان بنين القاهرة 615، طب أسنان بنين أسيوط 613، صيدلة بنين القاهرة 619، هندسة بنين القاهرة 593، هندسة قنا 590 درجة.