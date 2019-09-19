أخبار مصر | فرصة أخيرة للطلاب الراغبين فى التقدم لبرنامج تقليل الاغتراب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرصة أخيرة للطلاب الراغبين فى التقدم لبرنامج تقليل الاغتراب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح مكتب تنسيق القبول بالجامعات، فرصة أخيرة لتسجيل رغبات المستنفذين والمتخلفين والراغبين فى التقدم لبرنامج تقليل الاغتراب، لمن لم يستفد سابقًا حتى يوم السبت المقبل الساعة 3 عصرًا.

ويفتح موقع التنسيق الإلكترونى، الباب أمام الطلاب للحصول على نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، وكذلك المتخلفين عن المراحل السابقة ومستنفدي الرغبات، من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية.

والجدير بالذكر أن مكتب التنسيق ينتهي من أعماله كاملة قبل بدء العام الدراسي الجديد من أجل التحاق الجميع بالجامعات والمعاهد في العام الجامعي الجديد 2019.

وبدأت المرحلة الثالثة لطلاب الدور الثاني بشهادة الثانوية العامة السبت الماضي، واستمر لمدة خمس أيام متتالية للتسجيل الرغبات بتنسيق الجامعات 2019 وتضم نتيجة التنسيق للمرحلة الثالثة طلاب الدور الاول وطلاب الدور الثاني بالثانوية العامة 2019.

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وفي بعض الأحيان قد يواجه البعض عدة مشكلات في البحث عن النتيجة وذلك للضغط علي موقع التنسيق منذ أمس ولذلك يجب التسجيل على موقع إحدى أجهزة الحاسبات للتعرف على النتيجة في أسرع وقت دون التعرض للضغط الذي يواجه الكثير بعد الإعلان مباشرة عن نتيجة المرحلة الثالثة لطلاب هذا العام.

وكان قد أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح الأربعاء، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 75 ألف طالبًا وطالبة للعام الجامعي 2019/2020.

وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوي، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تغيير الرغبات حتى السابعة من مساء الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري.

ومن الجدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح السبت الموافق 24 أغسطس، ويستمر حتى الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 28 أغسطس الجاري، وسيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2019 خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، علماً بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2019، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.