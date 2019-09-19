شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار يبحث مع السفير الفرنسى تطوير «صان الحجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، سفير فرنسا لدى القاهرة، ستيفان روماتييه، والوفد المرافق له، لبحث عدد من الموضوعات الخاصة بالمشاريع المشتركة بين البلدين فى مجال العمل الأثرى وعلى رأسها مشروع تطوير منطقة صان الحجر الأثرية.

Advertisements

وخلال اللقاء تمت مناقشة أعمال تفعيل المشروع المصرى- الفرنسى لرفع كفاءة وتطوير مدينة تانيس الأثرية بموقع صان الحجر فى الشرقية وتحويلها إلى متحف مفتوح، والذى أطلقته الوزارة فى إبريل الماضى، حيث وفر له الجانب الفرنسى الميزانية الملائمة لتنفيذه.

ويعد مشروع رفع كفاءة وتطوير موقع صان الحجر الأثرى ثمرة التنسيق بين الجانبين المصرى والفرنسى فى إطار جهود وزارة الآثار للارتقاء بمستوى الخدمات فى المواقع الأثرية، فى ضوء الأهمية البالغة لمدينة صان الحجر الأثرية والتى تعمل بها البعثات الأثرية الفرنسية منذ ما يقرب من حوالى 90 عامًا، كما قامت الوزارة أيضا بترميم وتجميع وإعادة تركيب ورفع مسلتين وتمثالين فى أماكنها الأصلية بالمنطقة الأثرية تمهيدا لإعادة إحياء المنطقة باكملها.

ويتضمن مشروع التطوير إنشاء مركز لزوار المنطقة وعمل مسار للزيارة وتوفير الخدمات للزائرين ووضع لافتات لشرح المنطقة الأثرية.