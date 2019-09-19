شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يحيل 4 مسؤولين فى دكرنس للتحقيق بسبب التقصير فى العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، أمس، إحالة 4 مسؤولين بمركز ومدينة دكرنس إلى التحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة، بسبب التقصير والتقاعس عن أداء واجبهم الوظيفى.

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وتضمن القرار إحالة مدير إدارة النظافة بدكرنس إلى التحقيق، لسوء حالة الشوارع، ووجود تجمعات قمامة بمداخل عدد من القرى، وتراكمات قمامة مشتعلة مقابل قرية ميت شرف، وعدم إغلاق المقلب القديم، بالإضافة إلى إحالة مدير الإشغالات إلى التحقيق، لوجود شاشة إعلانات بجوار المستشفى دون ترخيص، وكذلك انتشار الإشغالات التي تعوق الحركة بالشوارع.

وقرر «شاروبيم» إحالة مسؤول القسم الهندسى إلى التحقيق، لقيام أحد المواطنين بالهدم والبناء بدون ترخيص، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده رغم بنائه بدون ترخيص، وعدم ترك المسافة القانونية لحرم الجار، وزيادة البروز في سقفى الدورين الأرضى والأول العلوى.

كما قرر إحالة مدير المواقف إلى التحقيق لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد رسوم الكارتة، ووجود متأخرات بالرسوم بمبلغ 13 ألفًا و900 جنيه.