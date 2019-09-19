شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تحدد 12 توصية لتسميد ورى حدائق العنب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” عددًا من التوصيات والإرشادات الفنية التى اتخذتها الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، لحدائق العنب خلال الشهر الجاري، وأهم العمليات الجيدة حول طرق تسميد ورى المحصول . - التخلص من السرطانات أسفل منطقة التطعيم فى الأصناف المطعومة والأصناف غير المطعومة . - فحــــص النموات الحـــديـــثة لمقـــاومــة الحشــــائــــش الثــــــاقبــــة المـــــاصــة . -تجهيـــز السمـــاد البلــــدى أو الكمبوست لبــــدايـــة الخـــــدمــــة الشتـــــــويــــة . - ضــــرورة مقـــاومة البيـــاض ألدقيقى والبياض ألزغبى فى الأصنـــاف المتــــــــأخرة . - البدء فى مقاومة وعلاج النيماتودا مباشرة بعد جمع المحصول فى الأصنــاف المبكـرة . -يتــم وقـف التسميــد قبـل الجمــع بحــوالـى أسبــوعيــن حتى الانتهـــاء مــن الجمـــع . Advertisements -بـــدايــــة التقليــــم كنظــــافــــــة للأشجـــــــار . -البــــــــدء فـــى جمـــــــع الأصنـــــاف المتــــــــــأخــــرة . -تسمد الأشجار التى تروى بالغمر -يتم وقف التسميد حتى بدايـة خــروج العيــن. -تسميد أشجار العنب التى تروى بالتنقيط. -يتم وقف التسميد حتى بـدايـة خـروج العيــن. -يضاف 2 لتر حامض الهيوميك مرة كل شهر. -يضاف 2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل 15 يومًا بالتبادل مع 2 لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يومًا.

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