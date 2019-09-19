شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة تنمية الصعيد: خطة شاملة لعمل الهيئة وعرضها على رئيس الوزراء قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن إعداد الهيئة لخطة شاملة لعمل الهيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، تمهيدًا لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبدء تنفيذها فورًا.

وأضاف الشناوى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الهيئة تتعاون مع جميع الهيئات التنموية مثل هيئة التنمية الزراعية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التعدين، قائلاً: "الهدف الرئيسى لنا تنمية الزراعة والصناعة فى الصعيد وبالتالى توفير فرص عمل للشباب وتعظيم الاستفادة من كل المواد الخام فى الصعيد واستغلالها فى المشروعات الصناعية وتشغيل الشباب".

وكان وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعًا مع اللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد لوضع الرؤية المشتركة بين الوزارة والهيئة لدفع التنمية فى محافظات الصعيد فى ضوء الرؤية الإستراتيجية والاقتصادية والبيئية للدولة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والهيئة لتحقيق الهدف الذى تسعى إليه الحكومة والقيادة السياسية لتعظيم موارد محافظات الصعيد والاستفادة منها وإحداث نقلة نوعية فى الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل لهم، مؤكدًا أهمية هذا التنسيق تلافياً لحدوث أى ازدواجية فى تنفيذ المشروعات التنموية التى ستقوم بها الهيئة والتى تنفذها الوزارة عبر بعض البرامج الخاصة بها مع الوزارات الأخرى بالحكومة .

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وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج تنمية الصعيد فى محافظتى قنا وسوهاج باستثمارات تصل إلى حوالى 18 مليار جنيه بالاشتراك مع البنك الدولى فى تمويلها جزئياً وذلك على مدى 5 سنوات، لافتًا إلى أن المشروعات التى يتم القيام بها فى المحافظتين تتضمن مشروعات التنمية إحلال وتجديد وتوصيل شبكات المياه والصرف، وزيادة عدد الفصول الدراسية، وإنشاء وتطوير وحدات صحية، فضلاً عن مشروعات فى مجالات البنية التحتية والإسكان، وتشجير ورصف وإنارة الطرق.

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تخصيص مبلغ 6,3 مليار جنيه لتنمية القرى الأكثر فقراً فى 11 محافظة خلال خطة العام المالى الحالى، وذلك بناء على احتياجات هذه القرى، مضيفًا أنه تم إنفاق مبلغ 1.3 مليار جنيه على مشروعات عاجلة فى القرى الأكثر فقراً فى 5 محافظات وذلك خلال الربع الأخير من العام المالى السابق فى الفترة من مارس 2019 وحتى يونيو 2019، وتم انفاق 95% من المبلغ المقرر على استكمال مشروعات عاجلة وفقاً لاحتياجات المواطنين .

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه يجرى التنسيق مع وزارتى التخطيط والتضامن الاجتماعى لتنفيذ المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، فى القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات الصعيد لتحسين مستوى جودة الحياة لأهالى هذه القرى وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتوفير فرص عمل لأبنائها .=

ومن جانبه أشار اللواء سامى الشناوى رئيس هيئة تنمية الصعيد إلى حرص الهيئة على الاستغلال الأمثل لموارد محافظات الصعيد ودعم الاستثمار بها لافتاً إلى قيام الهيئة بعمل عدة دراسات فى مجال الزراعات الحديثة وتقليل الفاقد فى محصول قصب السكر وإنشاء مصانع للتصنيع الزراعى فى محافظات الصعيد لتقليل الفاقد من المنتجات الزراعية والذى يتراوح من 30% :70% إضافة إلى الاستفادة من الحجر الجيرى والرخامى بهضبة أبو طرطور وتعظيم الاستفادة من الرمال البيضاء.