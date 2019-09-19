شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يطلق برنامج "الكٌتاب الإلكتروني" لتحفيظ القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُطلِق قطاع المعاهد الأزهرية بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، برنامج "الكُتَّاب الإلكتروني" لتلاميذ المرحلة الابتدائية، بهدف مساعدتهم على حفظ وتلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

البرنامج مخصص لكل السنوات بالمرحلة الابتدائية بداية من الصف الأول حتى السادس الابتدائي، ويمكن من خلاله حفظ القرآن الكريم بسهولة ويسر، عبر إعادة الآية أكثر من مرة حسب الرغبة.

البرنامج يعمل على الحواسيب التى تعمل بنظام تشغيل ويندوز، بمختلف إصداراته، ومن أهم مميزاته أنه لا يتطلب الاتصال بشبكة الإنترنت خلال فترة تشغيله.

لتنزيل البرنامج اضغط هنا.

من جهة أخرى ينشر قطاع المعاهد حلقات فيديو بعنوان "الكُتَّاب الكبير" والذى قام بتسجيلها الشيخ حسن السَّكندريُّ، من مشاهير القُرَّاء فى العالم العربى ،تهدف الحلقات إلى إعانة أبناء الأزهر والمسلمين فى حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

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لمشاهدة الحلقات .