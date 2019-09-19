شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فرصة أخيرة لتسجيل رغبات المستنفذين والمتخلفين والراغبين فى التقدم لبرنامج تقليل الاغتراب، لمن لم يستفد سابقًا حتى يوم السبت 3 عصرًا.

ويفتح موقع التنسيق الإلكترونى، الباب أمام الطلاب للحصول على نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق، وكذلك المتخلفين عن المراحل السابقة ومستنفدى الرغبات، من خلال الموقع الإلكترونى للتنسيق على بوابة الحكومة المصرية.

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وأشار مكتب التنسيق، إلى أنه من المقرر أيضًا إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب مدارس النيل ومدارس Steam للعلوم والتكنولوجيا خلال ساعات، بحيث ينتهى مكتب التنسيق من كل العمليات الخاصة بالتنسيق قبل انطلاق العام الدراسى أول الأسبوع المقبل.

يذكر أن وزارة التعليم العالى، أعلنت فتح باب تقليل الاغتراب (المناظر وغير المناظر) لطلاب الشهادات الأجنبية وفى حدود النسبة المقررة، من خلال موقع التنسيق الإلكترونى وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن فى الفترة من الاثنين الماضى وحتى الأربعاء المقبل.

وأكدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن المكتب التزم عند ترشيح هؤلاء الطلاب بشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات منها (الإقامة الشرعية للطالب فى الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة عن الفترة التى يحسب على أساسها المجموع الاعتبارى للطالب – المواد المؤهلة – النسبة المقررة لكل دولة - رغبات الطلاب - المجموع الاعتبارى لكل طالب).