شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد استاد برج العرب بالإسكندرية، مباراة السوبر المصرى بين فريقى الأهلى والزمالك بحضور جماهير الفريقين المقامة مساء غدٍ الجمعة.

وحددت مديرية أمن الإسكندرية، طريقة دخول الفريقين للاستاد طبقا للخطة الأمنية الموضوعة لتأمين المباراة، ولجمهور نادى الزمالك سوف يسلك محور التعمير عن طريق الكيلو 21 للوصول إلى ملعب المباراة .

أما جمهور نادى الأهلى فسوف يسلك مدخل الهوارية من الطريق الصحراوى، وذلك تجنبًا لحدوث مشادات بينهما أو أى أعمال شغب بين الجمهوريين.

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كما جرى تخصيص الجهة اليمنى لجمهور الزمالك وتحدد بوابة رقم 10 لدخول حاملى تذاكر الدرجة الموحدة وبوابة رقم 2 لدخول حاملى الدرجة الأولى.

بينما تم تحديد البوابة رقم 7 لدخول جماهير الدرجة الموحدة للنادى الأهلى والبوابة رقم 3 لحاملى تذاكر الدرجة الأولى من جمهور الأهلى.

وكذلك تحديد البوابة رقم 4 لدخول الفريقين وبوابة 1 لكبار الشخصيات والإعلام الذين تحدد أعدادهم ب 150 صحفيا و75 مصورا، وذلك للخروج بشكل حضارى ومشرف للكرة المصرية.