شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء، وأن التذاكر مسجل عليها بيانات تمكن من الوصول لأى صراف يحاول التلاعب فى التذاكر والاشتراك فى تسريبها للسوق السوداء، لافتًا إلى أن هذا النظام مطبق فعليًا منذ فترة، والهيئة حريصة على السيطرة على بيع التذاكر وعدم الاتجار بها فى السوق السوداء.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"الخليج 365"، أن ضمن البيانات المسجلة على التذاكر يمكن معرفة ماكينة الطباعة التى استخدمت فى طباعة هذه التذاكر وتاريخ طباعتها وبالتالى معرفة الصراف المشترك فى بيع أو تسريب التذاكر إلى السوق السوداء، مشيرًا إلى أن أى صراف يثبت تورطه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتطبق لائحة الجزاءات والعقوبات عليه.

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، أن العقوبات ضد أى صراف أو عامل بالهيئة يتورط فى بيع التذاكر بالسوق السوداء تصل إلى الفصل من خلال إحالته للمحاكمة التأديبية التى قدر تصدر حكما ضده بالفصل من الوظيفة كونه تربح من وظيفته واستغلها للاتجار فى التذاكر بطريق غير شرعى والحصول على رشاوى مقابل تسريب التذاكر لبيعها فى السوق السوداء.

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وقال رئيس هيئة السكة الحديد، إن بيانات التذكرة الحالية تواجه بيعها فى السوق السوداء، حيث إنه فى حالة ضبط شرطة السكة الحديد أى مواطنين أو أشخاص بحوزتهم تذاكر بغرض بيعها فى السوق السوداء يتم التحفظ على هذه التذاكر وتتبع رقم التسلسل والتاريخ الموجود عليها لمعرفة ماكينة الطباعة التى طبعتها وبالتالى معرفة الصراف الذى حجزها.

واستطرد رئيس هيئة السكة الحديد: "كل صراف له حساب ورقم سرى يدخل من خلاله على نظام حجز التذاكر وبالتالى معلوم لنا الصراف الذى حجز أى تذكرة.. إذا كانت كافة التذاكر محجوزة من قبل صراف واحد أو أكثر من 4 تذاكر يصبح الصراف متورطا ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد.. غير مسموح لأى راكب بحجز أكثر من 4 تذاكر من شباك الحجز".

ولفت رئيس هيئة السكة الحديد، إلى أنه فى حالة تورط الصراف مع الشخص المتاجر بالتذاكر فى السوق السوداء يتم إحالتهما معا إلى النيابة العامة بجانب اتخاذ الهيئة إجراءاتها القانونية الداخلية ضد عامل المتورط أو صراف التذاكر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت مؤخرا تتبع نظام نقل الصرافين من شباك حجز لآخر ومن مكتب حجز لآخر لتحقيق مزيد من الشافية وعدم السماح لضعاف النفوس باستغلال وظائفهم.

وتابع رئيس السكة الحديد: "ضعاف النفوس قلة لكن يمكن أن تسيئ للجميع.. والهيئة حريصة على وصول التذكرة للراكب بسعرها الرسمى بدون أى زيادة أو استغلال"، لافتًا إلى أن الهدف من هذا النظام أن يكون رادعًا ضد أى محاولات للتلاعب فى التذاكر أو بيعها فى السوق السوداء ومواجهة الاتجار بها بالسوق السوداء، وأن الهيئة حريصة على اتباع القانون فى هذا الأمر، ويتم التعامل السريع مع أى حالات تضبطها شرطة السكة الحديد خاصة ببيع التذاكر فى السوق السوداء.