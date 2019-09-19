اليوم.. محاكمة معاون مباحث الوايلي و8 أمناء بتهمة تعذيب مواطن حتى الموت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم الخميس، محاكمة معاون مباحث قسم شرطة الوايلي، و8 آخرين (أفراد شرطة) بذات القسم، لاتهامهم بالاعتداء بالضرب والتعذيب على مواطن على نحو أسفر عن وفاته، واستعمال القسوة مع اثنين آخرين.

من المقرر أن تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد الشوربجي، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام و جوزيف إدوارد.

وكان المستشار عبد الرحمن شتله المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، أحال في وقت سابق المتهمين إلى محكمة الجنايات، وهم جميعا مخلى سبيلهم، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الحوادث، والتي أسندت إليهم اتهامات بارتكابهم لجرائم الضرب المفضي إلى الموت واستعمال القسوة معتمدين في ذلك على سلطان وظيفتهم على نحو يمثل إخلالا بشرف الوظيفة العمومية، وحيازة أحدهم (أمين شرطة) لسلاح غير مرخص.