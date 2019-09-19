"آيات" تطلب الخلع: "جوزي بيتهمني بأكل المناديل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "آيات. س" دعوى طلب خلع من زوجها أمام محكمة الأسرة في التجمع الخامس، مبررة طلبها بالقول "جوزي كل ما يدخل الحمام ويخرج يفضل يتكلم ساعة على المناديل.. ويتهمني بأكلها".

قالت صاحبة الـ30 سنة في دعواها رقم 2074 لسنة 2019: "تزوجت منذ 4 سنوات من (س. ف) بعد فترة خطبة استمرت 6 أشهر، وقتها تظاهر زوجي بكل الصفات الحسنة التي جعلتني اتمسك بالزواج منه، ولم يظهر طبعة إلا بعد إنجاب طفل.. بقى بخيل ومتسرع".

وأضافت آيات: "زوجي يتعامل معي بطريقة غريبة فهو يقوم بمحاسبتي على كل صغيرة وكبيرة، يخرج من المنزل يوميًا بعد النظر في المطبخ والحمام حتى يقوم بتفقد الأشياء حتى يتأكد منها بعد رجوعه، ولا يفكر حتى في السؤال عن طفله، فكل ما يشغله هي أمور المنزل".

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وتابعت: "زوجي ذهب للاستحمام وخرج منزعج وصوته عالي ولا يفكر في نوم طفله، وأهانني لعدم وجود مناديل الحمام بمكانها وعندما علم بانتهائها، قولتله ابنك بيلعب بيها، وقتها تغير شكل وجه وصفحني بالقلم على وجهي ولم أشعر بنفسي بعدها إلا وأنا بمنزل أهلي".

وأوضحت مُقيمة الدعوى، أن زوجها حاول مصالحتها لكن طفح كيلها، وشعرت بأنها غير قادرة على النظر في وجهه، وكلما جاء للاطمئنان على طفله الذي لم يفكر فيه إلا بعد ترك المنزل تدخل إلي غرفتها ولم تخرج إلا بعد مغادرته.

لجأت الزوجة إلى محكمة الأسرة، بعدما تيقنت من استحالة العيش مع زوجها مجددًا، وأقامت دعوى قضائية لا تزال منظورة، ولم يفصل فيها حتى الآن.​