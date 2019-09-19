مصر | نشرة حوادث الخليج 365.. شاب يقتل شقيقه والحكم على قاتل والدته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث الخليج 365.. شاب يقتل شقيقه والحكم على قاتل والدته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة "الخليج 365" أبرز تلك الأخبار.

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بالسجن سنه لسائق لبيعه مخدر الهيروين بمصر القديمة، وعقدت الجلسة برئاسة المستشار ممدوح طبوشة.

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالحكم المؤبد لقاتل شخص بمدينة السلام والسبب الخلاف على سعر حذاءه.

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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس عامل قام بقتل شقيقه بآلة حادة، إثر نشوب مشاجرة بينهما يوم الواقعة، وقام على إثرها بضربه بشومه في رأسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالعياط، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة تشريح جثة الشاب للتصريح بالدفن، وطلبت التحريات التكملية حول الواقعة.

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم، مدير عام الشئون المالية بالهيئة العامة للتنمية الصناعية سابقًا، بغرامة تعادل ٣ أضعاف أجره، وذلك لاتهامه بالقعود عن إخطار صندوق التأمين الحكومي لضمانات العهد، بواقعة اختلاس ووجود عجز بالخزينة اكتشفها عام ٢٠١٦، وترتب عليه ضياع مبلغ ١٠٠ ألف جنيه على الهيئة كتعويض كفلته اللائحة المالية للهيئة.

في ضربة أمنية ناجحة ضد تجار المواد المخدرة، نجحت أجهزة الأمن في ضبط عنصر إجرامي بمطروح لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزته 730 طربة لمخدر الحشيش، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، ورصد العناصر القائمة على جلبها وترويجها، وتشديد الرقابة على منافذ التهريب،لمعرفة التفاصيل(أضغط هنا).

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسه المستشار مجدي عبدالباري، ومساعديه كل من: مصطفى عبدالمجيد ومحمد رضوان، بمعاقبة شاب بالإعدام شنقًا، بعد أخذ الرأي الشرعي لفضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه بقتل والدته ومحاوله قتل زوجها بالسلام.