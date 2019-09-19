أخبار مصر | "التعليم" تبدأ تقييم النظام الجديد.. ومحمد عمر يكشف لـ"الخليج 365" الكواليس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التعليم" تبدأ تقييم النظام الجديد.. ومحمد عمر يكشف لـ"الخليج 365" الكواليس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه يقوم بعمل جولات مفاجئة على المدارس لعمل تقييم مبدئي حول تطبيق النظام التعليمي الجديد على صفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وأشار أنه يقوم بعمل جولات مفاجئة فى المحافظات البعيدة مثل الفيوم، قنا، الوداي الجديد.

وقال الدكتور محمد عمر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه حتى الآن الجهد المبذول فى تطبيق النظام التعليمي الجديد على أعلى مستوي، وأنه يتم عمل تقييم لتطبيق التدريبات التى تلقاها المعلمين من أجل النظام الجديد من حيث تطبيقها على أرض الواقع مؤكدًا أنه يتم عمل ملاحظات نظرية.

وأكد الدكتور محمد عمر أنه أحيانًا يكون تنفيذ المعلمين للنظام الجديد داخل الفصول عكس ما تلقاه المعلم فى التدريبات، ويتم أخذ هذه الملحوظات لأخذها فى الاعتبار خلال التدريبات المقبلة الخاصة بالنظام التعليمي الجديد.

وأشار الدكتور محمد عمر خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه سوف يستمر فى الجولات خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة تولى اهتمام كبير بتطبيق النظام التعليمي الجديد على صفوف رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وكان قد تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم، انتظام العملية التعليمية للصف الأول والثاني الابتدائي بعدد من المدارس بأحياء العجوزة والدقي وجنوب الجيزة.

وأكد المحافظ انتهاء التجهيزات بمدارس المحافظة لاستقبال طلاب المراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد، لافتا إلى الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية بالمدارس، بصيانة 1650 مبنى تعليمي داخل 3600 مدرسة تم بها أعمال صيانة تنوعت بين إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

وحرص راشد على تفقد أعمال الدهانات بالمدارس والتأكد من صيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول.

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وخلال الجولة، منح محافظ الجيزة مكافأة لمدير الإدارة التعليمية بالدقي ومدير مدرسة المدينة الجامعية بالدقي، لإنهاء أعمال الصيانات والتجهيزات للمدارس على أكمل وجه، والاهتمام بالمظهر الجمالي للمدارس.

وشملت جولة محافظ الجيزة ونائب وزير التربية والتعليم، مدارس أم المؤمنين النموذجية بالعجوزة، والمدينة الجامعية النموذجية بالدقي، والنهضة الرسمية بجنوب الجيزة.

ووجّه المحافظ بضرورة أن تشمل الحصص الدراسية دروس لتوعية الطلاب منذ الصغر على أهمية ترشيد المياه والاستخدام الصحيح لها، والاهتمام بنظافة الشوارع ليكون للمدرسة دور فعال ومهم في المجتمع.

وشهد راشد عدد من الأنشطة الرياضية والفنية التي نفذها طلاب الصف الأول والثاني الابتدائي، مشيدا بالوسائل التعليمية والمناهج المطورة التي يتلقاها الطلاب والتي تساعد على تنمية مهارات وقدرات الطلاب، مؤكدا أنّ المحافظة تسعى لتطوير المنشآت التعليمية لتفتيت أي كثافات طلابية بالمدارس ولمواكبة المنظومة التعليمية الجديدة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية.

وأكد محافظ الجيزة أنّ العام الحالي سيشهد دخول 42 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 483 مليون جنيه بإجمالي 982 فصلا دراسيا، وتتنوع المدارس بين إنشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا، وتم استكمال الأعمال لدخولها كليا ومدارس تم تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية، ومدارس تم عمل إحلال جزئي لها وتعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنه منها.

وقال راشد إنّ المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكدا حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لتوفير أراض لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول، فضلا عن مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس.

ومنح محافظ الجيزة مكافأة لمدير مدرسة النهضة الرسمية والمعلمين في المدرسة، لإجادتهم في العمل وتفانيهم لإيصال رسالتهم التعليمية للطلاب، وحرصهم على تطوير وتجميل مدرستهم بالجهود الذاتية.