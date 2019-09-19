شكرا لقرائتكم خبر عن «بنك مصر»: بعض المستفيدين من شهادات «قناة السويس» قرروا استثمار أموالهم في مشروعات صغيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، إن هناك بعض المستفيدين من شهادات قناة السويس قرروا استثمار أموالهم في مشروعات صغيرة.

وأضاف «عكاف» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أنه تم إصدار شهادات ذات عائد 14% يصرف شهريًا لجذب المواطنين المستفيدين من شهادات قناة السويس.