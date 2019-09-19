شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عبد المنعم خليل رئيسا للإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدروزير التموين والتجارة الداخلية، قرار وزارى بتعيين عبد المنعم خليل مدير عام الادراة العامة للمنتجات الحيوانية لشغل وظيفة رئيس الاداره المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية بالوزارة

يأتى ذلك فى إطار حرص الوزارة، بالاستعانة بذوى الخبرة والكفاءات لشغل المناصب القيادية لتحسبن الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على إعادة ضخ دماء جديدة فى شغل الوظائف بقطاعات الوزارة المختلفة .

ومن المقرر أن يتم الاستعانة بذوى الخبرة خلال الفترة المقبلة لتولى الوظائف القيادية فى الشركات التابعة للوزارة واتاحة الفرصة لبعض القيادات ممن لديهم القدرة على الادارة من أجل الارتقاء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجانب العمل على تحويل الشركات الخاسرة لرابحة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اعلنت عن خطة لتطوير ودمج بعض الشركات التابعة للشركة القابضة ومنها شركتي قها وإدفينا، مؤكده على أهمية تعزيز الاستفادة من الأصول التابعة للشركتين وتطوير خطوط الانتاج، وتحسين أوضاع العاملين ورفع كفاءتهم، والاستفادة من العلامة التجارية المتميزة لقها وإدفينا وتعاظم دور الشركتين فى ظل تنامي السوق المصرى وزيادة عدد المستهلكين، ويهدف التطوير إلي تعزيز قيمة المنتجات الوطنية فى السوق المحلى والعربي والدولي وزيادة قدرتها التنافسية وزيادة الفرص التصديرية.