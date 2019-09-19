شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية التموين بشمال سيناء تقيم معرضا للسلع المعمرة بأسعار مخفضة 15% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى مديرية التموين بشمال سيناء بمشاركة وزارة الإنتاج الحربي إقامة معرض السلع المعمرة في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، وذلك بتخفيضات تصل الي 15% للمواطنين.

وقال المحاسب فتحي راشد وكيل وزارة ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء في تصريحات صحفية أن معرض السلع المعمرة والذي يقام يوم السبت المقبل الموافق 21 سبتمبر وحتى يوم 6 اكتوبر المقبل سيكون بمشاركة 25 جمعية تعاونية واستهلاكية في شمال سيناء و مشاركة وزارة الإنتاج الحربي و الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة.

وأضاف المحاسب فتحي راشد أنه سيتم عرض جميع الأجهزة الكهربائية من تلفزيونات و ثلاجات وغسالات وبوتاجازات و مراوح و أجهزة تكييف و مستلزمات المطابخ الكهربائية و الملابس الرجالي و الحريمي و الاطفال والمفروشات والأثاث.

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وأكد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أنه سيتم البيع بالتقسيط للموظفين من خلال الجمعيات الاستهلاكية وذلك للمنتجات التي تشمل المنسوجات والمفروشات والأجهزة الكهربائية ، على أن تكون فترة التقسيط عام واحد .