شكرا لقرائتكم خبر عن 4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد ”الخليج 365” كل ما يريد معرفته عن الاستخدام الأمثل لمبرد الهواء "التكييف"، وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، خاصة فى ظل ارتفاع قيمة الفواتير نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وفيما يلى أهم الخطوات التى يجب اتباعها عن استخدام التكييف:

1-اضبط التكييف على درجة 24.

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2- تأكد من غلق باب الغرفة والنوافذ جيدا للحصول على أعلى درجة تبريد.

3- يمكنك وضع مروحة كهربائية أمام التكييف حتى يقلل من استهلاكه للكهرباء ويعطى برودة أعلى.

4- تأكد من أن قدرة التكييف تناسب الغرفة حتى لا تواجه مشكلة مضاعفة استهلاك المكيف للكهرباء.