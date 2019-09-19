شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الخميس طقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصرالصغرى العظمىالقاهرة 23 33شبين الكوم 23 33طنطا 23 32دمنهور 23 32الإسكندرية 22 29بلطيم 22 29مطروح 19 28السلوم 20 29سيوة 20 33بورسعيد 25 30دمياط 24 29الزقازيق 22 33الاسماعيلية 21 34السويس 22 34العريش 23 30رفح 21 29رأس سدر 23 34نخل 16 33نويبع 27 35طابا 25 34كاترين 17 32الطور 25 35شرم الشيخ 28 36الغردقة 26 37مرسى علم 25 34الفيوم 22 34بنى سويف 23 34المنيا 23 35أسيوط 23 36سوهاج 24 37قنا 25 38الأقصر 25 41أسوان 25 42أبوسمبل 25 40الوادى الجديد 25 37شلاتين 27 38ابو رماد 26 37حلايب 29 34رأس حدربة 28 33 أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:الصغرى العظمىمكة المكرمة 30 43المدينة 27 44الرياض 25 42المنامة 30 37أبوظبى 29 42الدوحة 27 37الكويت 26 45دمشق 14 33بيروت 25 31عمان 19 36القدس 20 31غزة 24 31بغداد 25 42مسقط 27 32صنعاء 13 28الخرطوم 29 39طرابلس 24 32تونس 21 30الجزائر 20 26الرباط 16 24نواكشوط 26 31 وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:الصغرى العظمىأنقرة 12 21اسطنبول 18 26اسلام اباد 22 33نيودلهى 24 31جاكرتا 24 33بكين 16 25كوالالمبور 24 33طوكيو 18 24أثينا 20 24روما 16 28باريس 10 21مدريد 17 28برلين 06 15لندن 11 21مونتريال 13 22موسكو 02 11نيويورك 13 21واشنطن 12 24