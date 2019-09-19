شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات لا تعرفها عن مليشيات مصراتة المهيمنة على العاصمة طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحولت مدينة مصراتة الليبية التى تقع غرب البلاد من عاصمة الصناعة والتجارة فى البلاد إلى ملاذ للمليشيات المسلحة ومصدر الإرهاب والتطرف في ليبيا.

وتعد مليشيات مصراتة هى العمود الفقرى للمليشيات المسلحة التى تحاول عرقلة تقدم قوات الجيش الليبي فى ضواحى طرابلس، وتمثل عناصر جماعة الإخوان والجماعات المتطرفة هى القوام الرئيسى فى تكوين المليشيات المسلحة.

ويستعرض الخليج 365 فى السطور التالية أبرز المعلومات عن مليشيات مدينة مصراتة التى تواجه قوات الجيش الليبي فى ضواحى العاصمة طرابلس:

1. مليشيات فجر ليبيا التى تكونت من مليشيات مصراتة وتسببت فى حرق وتدمير مطار طرابلس الدولي عام 2014.

2. مليشيات البنيان المرصوص التى تشكلت بواسطة حكومة الوفاق فى أبريل 2016.

3. مليشيا القوة الثالثة التى تشكلت فى عام 2014 بذريعة تأمين مدن الجنوب الليبي.

4. مليشيا الصمود التى يقودها الإرهابي صلاح بادى المتورط الرئيسى فى حرق مطار طرابلس الدولي 2014.

5.مليشيا المجلس العسكري مصراتة وهى أقوى كتلة عسكرية في الغرب الليبي

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6. مليشيا الحلبوص وينحدر من مدينة مصراتة، وتعد هذه المليشيا من أقوى الكتائب المسلحة بالمدينة وأكثرها تجهيزا.

7.مليشيا المحجوب وهي كتيبة تابعة للمجلس العسكري بمصراتة بالتحديد للبنيان المرصوص مكلفة بحماية مبنى رئاسة الوزراء الواقع بطريق السكة وسط طرابلس وتعد من أحد أبرز المليشيات المسلحة بالعاصمة طرابلس تتكون من حوالي 1000 عنصر.

8.مليشيا درع ليبيا وهي مجموعة محسوبة على تيار جماعة الإخوان ضمت داخلها ثلاث ألوية رئيسية، لواء درع المنطقة الوسطى والذي يتخذ من مدينة مصراتة مقر له، لواء درع المنطقة الشرقية في بنغازي ولواء المنطقة الغربية في الخمس وطرابلس.

9.مليشيا الفاروق وهي إحدى الكتائب التي كنت ضمن تحالف فجر ليبيا، تعتبر من أشرس كتائب مدينة مصراتة وأكثرها عنفا.

وتورطت مليشيات مسلحة في مدينة مصراتة في ارتكاب جرائم بحق مدن ليبيا بأكملها وأبرزها جريمة "تاورغاء" التي هجر على إثرها الالاف النساء والأطفال والشيوخ من مدينتهم، فضلا عن انخراطها فى القتال ضد الجيش الليبى وبسط سيطرتها على مؤسسات الدولة الليبية في طرابلس.