بعد 5 جرائم.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة مركبات الـ "توك توك" بسوهاج



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقى قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بسوهاج، القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة مركبات "التوك توك".

تبلغ لمركز شرطة ساقلته بمديرية أمن سوهاج من أحد المواطنين باكتشافه سرقة مركبة "التوك توك" الخاصة به.

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توصلت تحريات فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيلاً عصابياً ضم كل من "عامل له معلومات جنائية مسجلة، عاطل" تخصص في ارتكاب جرائم سرقات مركبات "التوك توك" عن طريق المغافلة متخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان وبحوزة أحدهما "فرد خرطوش محلي الصنع، طلقة من ذات العيار"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأن السلاح المضبوط يستخدم في الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، وبتطوير مناقشتهما اعترفا بارتكاب "5 وقائع أخرى مماثلة"، وتم بإرشادهما ضبط مركبات "التوك توك" المستولى عليها، كما عُثر بمنزل أحدهما على بعض الأوراق الخاصة بمبيعات وفواتير وطلب فحص فني تستخدم في إعادة بيع مركبات "التوك توك" المسروقة مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.