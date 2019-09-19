أخبار مصر | العاملون بالبترول: ندعم الدولة في مواجهة المرتزقة والمأجورين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العاملون بالبترول: ندعم الدولة في مواجهة المرتزقة والمأجورين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر محمد جبران نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، والمكتب التنفيذي للنقابة وجميع لجانها النقابية بجميع محافظات الجمهورية، الحملة الممنهجة التي تبث عبر منصات التواصل الاجتماعي المرئية والمسموعة والمقروءة من بعض الفئات الضالة من المرتزقه المأجورين والخونة ضد قواتنا المسلحة الباسلة والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، في بيان له، بأن المجلس التنفيذي للنقابة والعاملين بالقطاع، يعلنون عن تضامنهم الكامل مع رئيس الجمهورية وقواتنا المسلحة، متصدين بكل ما يملكون من إمكانيات ومستعينين بالله على محاربة هذه الفئة الضالة التي تحالفت مع قوى الشر من أجل فرض الهيمنة والسيطرة على ثروات ومقدرات الشعب والعمل على زعزعة الثقة بين الشعب المصري وقواته المسلحة وما يقوم به الرئيس من إصلاح اقتصادي وإعادة بناء الدولة بما يتماشى مع حجم ومكانة مصر العالمية.

وأضاف "جبران"، أنه يثق كل الثقة في عمال البترول الذين يظهرون وقت الشدائد وراء قيادتهم الحكيمة والذين اثبتوا انتماءهم لمصرنا الحبيبة وخروجهم بكل قوة في الاستفتاء الاخير على التعديلات الدستورية كان خير دليل ان رجال البترول هم قاطرة الاقتصاد ويؤيدون الرئيس وقيادات الجيش والشرطة.

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وفي نفس الاتجاه، يشارك الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بوفد برئاسة النائب جبالي المراغي رئيس الاتحاد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في أعمال المؤتمر العام الدولي للعمل اللائق، الذيث تنظمه المنظمة الدولية للعمل، والذي بدأت فعالياته صباح اليوم بالعاصمة الكينية نيروبي، بمناسبة الاحتفال بإعلان مئوية منظمة العمل الدولية من أجل العدالة الاجتماعية والعمل اللائق ودور المنظمات النقابية الأفريقية في تحقيق هذه الأهداف.

وانطلقت فعاليات المؤتمر بمشاركة الوفود النقابية بالدول الأفريقية، بحضور نائب رئيس جمهورية كينيا الذي أكد في كلمته على دور العمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.

ويشارك الوفد النقابي المصري في فعاليات المجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الأفريقية، وورشة العمل المشتركة مع منظمة العمل الدولية حول أهداف ومكونات التشريعات الدولية، لخدمة مصالح العمال وتوفير عمل لائق لهم على مستوى العالم، ودراسة ما جرى لصالح العمال الأفارقة منذ أكثر من مائة عام.