شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن معلومات يكشف أسباب انتشار الشائعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن ما تم في مصر خلال الفترة السابقة إنجازات حقيقية وكثيرة، معلقً: «واللي مش شايفها يبقى المشكلة فيه».

ونوه «حجاج»، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها «90 دقيقة»، المذاع على فضائية «المحور» مساء اليوم، الأربعاء، بأنه كان هناك دروس مستفادة من استخدام السوشيال ميديا أثناء ثورة 25 يناير، وكان يجب تعظيم أوجه الاستفادة منها.

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وكشف خبير أمن المعلومات، عن أسباب انتشار الشائعات، قائلًا إنه لا يوجد مصدر واحد موحد لمعلومة يستقيها منه المواطن، ولكن يوجد مصادر كثيرة، مضيفًا أن عدم المهنية لبعض الصحفيين، والضيوف غير المختصة في البرامج، ودور البرامج في نشر الوعي، وعدم طرح وجهات النظر المختلفة، وغياب دور اللجان الإلكترونية الداعمة للدولة، كل ذلك سبب في ترويج الشائعات.

وأوضح «حجاج» أنه يوجد نوعين من الشائعات؛ شائعات هدامة، وشائعات استباقية، لافتًا إلى أن الشائعات الاستباقية تخرج قبل المشروعات لعدم استكمالها.

وشدد على أنه يجب أن يتم الرد على الشائعات بسرعة، معلقًا: «الله يكون في عون المركز الإعلامي لمركز الوزراء، كم الشائعات الذي يصدر يوميًا فاق الطاقة لأن ترد عليه جهة واحدة».

ولفت إلى أنه يمكن تحريف الفيديوهات عن طريق برنامج مجاني بدون أي إمكانيات عالية، مؤكدًا أنه يجب عدم ترديد الشائعات، أو إعادة نشرها، أو كتابة أي تعليق عليها، مضيفًا أنه يجب أن تكون هناك مادة في المناهج التعليمية لها علاقة بأمن المعلومات.