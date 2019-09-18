شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شعبة الأدوية يكشف حقيقة نقص «حبوب منع الحمل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، حقيقة ما تردد عن اختفاء «حبوب منع الحمل»، موضحًا أن هناك أزمة في توافر الحبوب ونقصها بالصيدليات، مستمرة منذ 3 أشهر، وبالتحديد بعد قرار وزارة الصحة والسكان الخاص بصرف المدعوم منها من مراكز الأمومة والطفولة فقط، وعدم توزيع الحصص على الصيدليات.

وقال «عوف» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر» اليوم، الأربعاء، أن بعض شركات الأدوية استغلت قرار وزارة الصحة بقصر بيع «حبوب منع العمل» على مراكز الأمومة والطفولة، وحرمان الصيدليات من حصصها، وقامت بإجبار الصيدليات على شراء أدوية أخرى كشرط للحصول على «حبوب منع الحمل» غير المدعم، ما أدى لاعتراض ورفض عدد كبير من الصيدليات، ما تسبب في وجود الأزمة.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، تقوم حاليًا بحملات على الصيدليات للتأكد من توزيع «حبوب منع الحمل» على الصيدليات دون شرط بيعها مع أدوية أخرى، كاشفًا عن وصول أسعار هذه الحبوب في السوق السوداء إلى 120 جنيهًا، بعد أن كانت بـ45 جنيهًا، في حين أن المدعم منها يُباع بـ2.25 جنيه، في مراكز الأمومة والطفولة.