شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم: لدينا 11 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه تم تأسيس ثلاث مدارس تكنولوجية جديدة العام الماضي، وبهذا وصل عدد المدراس التكنولوجية التطبيقية في مصر 11 مدرسة، ويتم العام الحالي التعاون مع 8 شركاء جُدد بعضهم شركات صناعية.

وأضاف «مجاهد»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة «TeN»: «آخر مدرسة عملنا معاها شراكة كانت من القطاع العام، وهي شركة الصالحية للاستثمار والتنمية الزراعية، وهي شركة متطورة في إنتاج الألبان والبيض واللحوم»، موضحًا أن هذه الشركة فور علمهم بالتطوير الذي يحدث في التعليم الفني تقدموا بطلب من الوزارة لعمل مدرسة متخصصة للتعليم الزراعي.

وأشار نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إلى أن عدد الطلاب الذين تقدموا لهذه المدرسة 50 طالبا، ويأمل أن يزيد العدد في السنوات القادمة، موضحًا أن الشركة ستوفر للطلبة فرص عمل فور تخرجهم.