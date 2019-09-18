شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: نستهدف خفض معدل البطالة إلى 6% بحلول 2030‎ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شيماء محمود، عضو لجنة التنمية المستدامة بوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تسعى جاهدة لخفض معدل البطالة في مصر إلى 6% بحلول عام 2030، بمعدل تراجع 1.5% كل 5 سنوات، وذلك من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تتبناها الحكومة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال مشاركة وزارة القوى العاملة ضمن فعاليات ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة بعنوان «الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي»، الأربعاء، بحضور ممثلين من 15 مؤسسة إعلامية مصرية، وممثلين لوكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر وجامعة الدول العربية ومجتمع الأعمال.

Advertisements

أضافت «محمود»، خلال كلمتها بالورشة، أن هناك عدد من الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال السنوات الماضية تتعلق بتوفير فرص العمل للشباب، حيث تم توقيع عدد من البروتوكولات مع عدد من الجامعات المصرية لإقامة ورش عمل للشباب في فترة الدراسة لتؤهلهم إلى سوق العمل، وزيادة وحدات التدريب المهني للوصول إلى القرى الأكثر فقراً خاصة في محافظات الصعيد، مع إنشاء وحدة الترجمة لتدريب الشباب الإفريقي.

لفتت إلى أن الوزارة أطلقت أيضا مبادرة «مصر بكم أجمل» بالمحافظات لتدريب الشباب والفتيات من ذوي القدرات الخاصة على متطلبات سوق العمل وريادة الأعمال، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة، فضلًا عن إيجاد مشروعات صغيرة لهم.

من جانبه، قال الدكتور حسام بيومي، استشاري ريادة الأعمال، خلال كلمته، أن الحكومة المصرية مهمة بريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير الأموال للشباب للبدء في تلك المشاريع، مؤكداً أن مصر شهدت خطوات واسعة نحو تبنى مفهوم ريادة الأعمال وتبنى المشروعات الناشئة، بالإضافة إلى القيادة السياسية اتجاها داعما للتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاتجاه الإبداعي والخروج عن النمطية خاصة لدى الشباب.

بدورها، قالت منى عزت، خبيرة قضايا النساء والعمل، إن مصر لاتزال تعاني حتى الآن من أزمة التمييز بين الرجال والنساء في العمل، سواء في الأجور، أو لجوء بعض المؤسسات إلى تشغيل الرجال وتعيينهم والبعد عن تعيين النساء، مطالبة بأن يتوجه الإعلام لتغيير هذه الثقافة داخل تلك المؤسسات، مؤكدة أن منظمة العمل التابعة للأمم المتحدة بالتعاون مع القطاعات المختلفة تعمل جاهدة من اجل إعطاء فرص متساوية بين الرجال والنساء بحلول عام 2030، وإنهاء هذا الفكر تماماً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.