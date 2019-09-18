شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: إثيوبيا تعاملت مع مصر في «أزمة سد النهضة» كما تتعامل إسرائيل مع فلسطين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية المفكر السياسي، إن إثيوبيا تعاملت مع مصر فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة»، كما تتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين، حينما تقوم دولة الاحتلا ببناء المستوطنات وراء ستار المفاوضات، ولكن بعد الانتهاء من عملية البناء، كذلك تفعل إثيوبيا تقوم ببناء السد، وتتحدث عن مفاوضات.

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وأضاف «الفقي» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، اليوم، الأربعاء، أنه لا بد من تغير الفكر الإثيوبي الذي يستخدم عنصر الوقت لمصلحة، مؤكدًا أن بناء السد في ظل استمرار المفاوضات وعدم انتهائها أمر غير مقبول.

ولفت المفكر السياسي رئيس مكتبة الإسكندرية، إلى أن الجانب الإثيوبي، حتى الآن لم يستوعب أنه من حقه فقط، أن يفعل ما يشاء دون الإضرار بمصالح الآخرين.

وأكد «الفقي» أن الإطاحة بنظام عمر البشير في السودان، كان في مصلحة مصر فيما يتعلق بأزمة «سد النهضة»، مشيرًا إلى أن ملف «السد» لم يخلُ من المكايدة السياسية، وليس به مصلحة تنموية كما يدعي الجانب الإثيوبي.