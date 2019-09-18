شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يكشف سبب انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالإفصاح عن أسباب انتقال الرئيس المعزول محمد مرسي، من قصر الاتحادية، إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو.

وقال رشوان، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «مرسي انتقل إلى دار الحرس الجمهوري، لتخيله أن هناك مؤامرة على القوات المسلحة، ستحدث مع فرع من الجيش».

وتساءل: «كيف يكون الجيش قاوم وصول مرسي إلى الحكم، رغم إعلانه نتيجة انتخابات فوزه على حساب الفريق أحمد شفيق وهو أحد أفراد القوات المسلحة، ألم يكن المجلس العسكري قادر على تزوير النتيجة بالصندوق، لو كان يرتب للحصول على السلطة».