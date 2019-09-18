شكرا لقرائتكم خبر عن «الإبراشي»: مصر قبل ثورة 30-6 كانت تحكم من قبل ميليشيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي وائل الإبراشي إن الشعب المصري يتوحد دائمًا، عندما يشعر بوجود أي مؤامرة، ولا يتفاعل مع أي اتحاد ضد الدولة، لأنه مشغول بتحقيق الاستقرار والحفاظ على الأمن القومي.

وتابع «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «on e»، مساء الأربعاء، أن مصر قبل ثورة 30-6 كانت تحكم من قبل ميليشيات، وأهم مكسب تحقق بعد الثورة هو الاستقرار، ولن يفرط الشعب أبدًا في هذا الأمر، لافتَا إلى أن بعض القوى المتربصة بمصر تعمل على تضخيم أي مشاكل، في محاولة منها لإثارة الرأي العام.

ولفت إلى أن الشعب المصري على علم بوجود مشاكل في التعليم والصحة نتيجة تراكم الأزمات منذ سنوات عدة، مشيرًا إلى أن أهم شيء تحقق بعد ثورة 30-6 هو حماية الدولة، وتثبيت مؤسسات الدولة، ولا يمكن أن يفرط الشعب أبدًا في مكتسبات الثورة.