شكرا لقرائتكم خبر عن تصدع 5 منازل إثر هبوط أرضي في بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت 5 منازل لتصدعات وشروخ بعزبة بغيض التابعة لقرية أبويط بمركز الواسطى شمال بني سويف، إثر هبوط أرضي محدود بالشارع، دون حدوث إصابات أو حالات وفاة.

أمر المحاسب عادل ضيف الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، بإخلاء المنازل من قاطنيها، وأخذ التعهد اللازم عليهم، بعدم الإقامة بها لحين معاينة اللجنة المختصة من المنشآت الآيلة للسقوط والتأكد من سلامة المبانى من عدمها.

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كان اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الواسطى يفيد بتلقيه بلاغا من مسؤول الوحدة المحلية لقرية أنفسط دائرة المركز، بحدوث هبوط ارضي بأحد شوارع عزبة بغيض التابعة لقرية أبويط، أدي إلى تصدعات وشروخ في عدد ٥ منازل، دون حدوث أي إصابات أو وفيات.

وانتقل مأمور مركز شرطة الواسطى وضباط مباحث القسم، وعدد من مسؤولي الوحدة المحلية، إلى مكان البلاغ، وتم عمل كردون حول المنازل والهبوط الأرضي.

تبين من المعاينة الأولية لمسؤولي التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروي انفسط، حدوث هبوط أرضي بأحد شوارع قرية بغيض بمساحة 10 أمتار طول في ٥٠ سنتيمتر عرض بعمق ١٠ سنتيمترات تقريباً، أدى إلى حدوث تصدعات وشروخ بحوائط ٥ منازل، يقطنها ٩ أسر، منهم منزلين مكون من طابق واحد، وعدد ٣ منازل مكون من طابقين منشأين من الطوب الأحمر ومسقوفين بالخرسانة دون وجود أعمدة خرسانية، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين من معاينة فني التنظيم بالوحدة المحلية لمجلس قروي انفسط، أنه أثناء مروره بعزبة بغيض لمتابعة أعمال التنظيم فوجئ بوجود هبوط أرضي بأحد الشوارع أدى إلى تصدعات وشروخ في عدد ٥ منازل، وطلب إخلائها من قاطنيها حرصاً على أرواحهم لحين معاينة لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، ورجح ذلك لحدوث تسرب للمياه أسفل تلك المنازل نتيجة تأكل بالمواسير إثر عوامل التعرية، وتحرر المحضر رقم 5576 إداري مركز شرطة الواسطى.