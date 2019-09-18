شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين: لو كان السيسي يريد مصلحة شخصية لعقد صفقة مع الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إنه لم يحدث أبدا أن يتجاوز أحد مع رئيس مصري «بوقاحة» كما فعل محمد على، فضلا عن تجاوزه في حق زوجة الرئيس والجيش المصري، لترسيخ أسلوب البذاءة وخناقة الشارع.

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أضاف خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، الأربعاء: «يجب أن نتذكر مشاهد يناير، ولو مشهد كمائن العائلات استمر، كنا سنتحول إلى ألف جمهورية، فضلا عن ترسيخ سياسة العنف».

تابع: «الجيش أمن البلد يوم 28 يناير، وتعرض لخسائر داخلية لم يعلن عنها، كون الشعب لم يكن في ثأر معه، بل كانت هناك قوى ترغب في تصدير هذا المشهد».

ومضى: «القوات المسلحة حاضرة دائما في الأزمات، ولو كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يريد مصلحة شخصية لعقد صفقة مع الرئيس المعزول محمد مرسي».