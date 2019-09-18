شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع «هاير سوبر ماما» يفتح الباب لعمل الأمهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في محاولة مبتكرة لمساعدة الأمهات على أن يجمعن بين الالتحاق بوظيفة ورعاية أطفالهن دون أن يؤثر ذلك على واجباتهن المنزلية لجأت الشابة المصرية جيسي رضوان لتأسيس مشروع «HIRESUPERMAMA» لمحاربة هذه المعوقات وفتح باب العمل للأمهات.

وقالت جيسي، خريجة الجامعة الأمريكية في مصر، إن فكرة المشروع تقوم على مساعدة الأمهات لإيجاد وظائف تكون بها مرونة في عدد ساعات العمل أسبوعيا، أو يعملن بها من المنزل «Freelancer»، مقابل راتب يحدد حسب ساعات العمل ليعينهن على مواجهة أعباء الحياة دون أن يؤثر على اهتمامهن برعاية أطفالهن.

وأضافت لـ«المصري اليوم»، بعد تخرجي في الجامعة الأمريكية بدأت أبحث عن وظيفة، وبالفعل التحقت بقسم المبيعات في إحدى الشركات الكبرى بالقاهرة، ولكن خلال فترة زواجي وإنجابي لطفلتي اختلف الأمر كثيرا؛ فشعرت بأنني لا أريد العودة إلى مجال عملي مرة أخرى، بالإضافة إلى أنني أريد وظيفة بها وقت مرن تكون فيه مساحة، لأن أرعى صغيرتي وأهتم بشؤون منزلي؛ فبحثت من جديد عن عمل آخر يناسب ظروفي الجديدة، إلا أنه في كل مقابلة عمل كان القائمون عليه يغيرون طريقة التعامل معي بمجرد معرفتهم أنني متزوجة وأم لطفلة.

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وأشارت إلى أنها حاولت كثيرا التفكير خارج الصندوق والبحث عن فرصة عمل تكون مناسبة لظروفي ولجميع الأمهات اللاتي يشبهنني، فلم أجد سوى مشروعي «هاير سوبر ماما»، الذي تكمن فكرته في مساعدة الأمهات لإيجاد وظائف تكون بها مرونة في عدد ساعات العمل أسبوعيا، أو يعملن بها من المنزل «Freelancer»، مقابل راتب شهري ثابت يعينهن على مواجهة أعباء الحياة دون أن يؤثر على اهتمامهن برعاية أطفالهن.

وعن كيفية توفير «هاير سوبر ماما» وظائف للأمهات، قالت: «من خلال تعاملي مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى في بعض الأحيان مع الكبرى يتم توظيف الأمهات كل حسب ظروفها الجديدة التي طرأت عليها بعد الإنجاب وانشغالها مع رضيعها، فأنا أعمل على توفير فرص العمل بالشكل الذي يناسب الأمهات، سواء من حيث وقت العمل، والراتب الشهري، وطبيعة العمل، فكل هذه العوامل يتم تنسيقها مسبقا مع الأمهات حتى أستطيع أن أعد ملفا خاصا بكل أم وأدرسه جيدا وأتفهم طبيعة عملها وتخصصها الذي ستعمل به، وبعد ذلك أبحث عن العمل الذي يناسبها وأقدم السيرة الذاتية الخاصة بها وأحدد لها مقابلة عمل يتم خلالها اللقاء بين الطرفين يتم خلاله الاتفاق على جميع التفاصيل».

وتابعت: الشعور بأنني لا أستطيع تقديم خبراتي السابقة في مجال دراستي وعملي السابق، وأنني مكتوفة الأيدي بسبب إنجابي؛ كل هذه العوامل كانت ترهقني ذهنيا، ولكن الحمد لله تغلبت عليها سريعا، خاصة أن فكرة مشروع «هاير سوبر ماما» جاءت سريعا ومكوناته اختمرت في ذهني بأيام قليلة حتى استطعت تحديد أهدافه العامة والفئات التي سأعمل عليها خلال الفترة المقبلة.

وأكدت أنها تساعد الأمهات من أجل الحصول على وظيفة مجانا؛ قائلة «فأنا أعمل منذ وقت طويل على إعداد مشروعي الهادف لمساعدة الأمهات على العمل بشكل يناسبهن في شتى الأمور خاصة الجوانب المادية التي تبحث عنها كل أم حتى تساعد في تحسين مستوى المعيشة وخلق أفضل مناخ صحي لأطفالها منذ النشأة وصولا إلى المستقبل».

مشروع «هاير سوبر ماما» يفتح الباب لعمل الأمهات

مشروع «هاير سوبر ماما» يفتح الباب لعمل الأمهات