شكرا لقرائتكم خبر عن البحيرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية والمديريات الخدمية واتخاذ التدابير اللازمة والوقوف على مدى الجاهزية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار واحتمالات تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ.

وأضاف «المحافظ» إن مديرية الري بالبحيرة باتخاذ العديد من الإجراءات حيث قامت بعمل تحرك واصطفاف للمعدات المشاركة لأعمال الطوارئ والسيول وعددهم 20 معدة جاهزة وسليمة ومنهم 4 حفارات يعملون بالتشغيل الذاتي بالمواقع المختلفة وتم توفير قطع الغيار اللازمة لها بالمخازن وكذلك المواد البترولية اللازمة للتشغيل كما تم حصر كميات شكائر الرمل والمكعبات الخرسانية بالإدارات المختلفة.

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وقال «المحافظ» إن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة باستنفار كافة الجهود وجميع المعدات وسيارات شفط المياه واللوادر والجرارات والأطقم العاملة عليها لعمل اللازم نحو تسليك البلاعات وصفايات الأمطار ورفع الأتربة من على جانبي الطرق والتنسيق مع مديرية الري للإنتهاء من أعمال تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف ومراجعة محطات المياه، كما تم تكثيف أعمال صيانة خطوط الإنارة والشدات الكهربائية ومراجعة الأعمدة والأسلاك والمحولات الكهربائية واتخاذ اللازم نحو أعمال الصيانة .

وأضاف «آمنة» على أن الوحدات المحلية قامت الوحدات المحلية وبالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل والهيئة العامة للطرق والكباري وشركة كهرباء البحيرة بمراجعة الطرق والكباري والمزلقانات والمعابر الغير آمنة في مواطن الحوادث وإنارتها بما يضمن الحفاظ على الأرواح والممتلكات .

وشدد «آمنة» على رفع درجة الاستعداد واستنفار كافة الجهود والتأهب لمواجهة احتمالات تعرض المحافظة لأى موجة من موجات الطقس السيئ خلال فصل الشتاء القادم واحتمالات سقوط أمطار أو سيول.