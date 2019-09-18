شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مجاهد يكشف عدد طلاب ومدارس التعليم الفني في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إنه لا شك أن التعليم الفني أساسي لإحداث تنمية اقتصادية، حيث لا يمكن عمل تنمية اقتصادية بدون وجود مهنيين ومهرة في كافة المجالات، موضحًا أن عدم وجود مهنيين مهرة تُعد عقبة أمام المستثمرين.

أضاف «مجاهد»، خلال حواره في برنامج «رأي عام»، على شاشة «TeN»، أن هناك مستثمرين أجانب وآخرين محليين، وعندما لا يجدوا فنيين مهرة يقوموا باستيراد عمالة من الخارج وخاصة من دول شرق أسيا كون هذه الدول متطورة في التعليم الفني، أو يقوم المستثمر بسحب استثماراته.

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تابع: «ثرواتنا في عقول البشر والشباب، فيه دول ربنا رزقها بكنوز تحت الارض، بس إحنا ديما بنقول إن العقول هي اللي بتجيب الثروات»، موضحًا أن العام الماضي عدد الطلاب الذين التحقوا بالتعليم الفني 55% من الطلاب الذين تخرجوا من المرحلة الإعدادية، والـ 45% التحقوا بالتعليم العام.

واصل: «فيه جزء يلتحق مجبرًا في التعليم الفني كون مجموعه قليل في الإعدادية ولا يستطيع الالتحاق بالتعليم العام، بس فيه ناس كتير بيروحوا برغبتهم نتيجة المبادرات اللي عملتها الوزارة وفتح مدارس فنية جديدة»، مؤكدًا أنه يوجد في التعليم الفني حاليا 2 مليون طالب، وهناك مدارس رسمية ومدارس ملحقة للتعليم الفني، حيث إن المدراس الملحقة تُعد المدارس الاحتياطية التي يذهب إليها الطلاب لعدم توافر أماكن لهم.

تابع: «المدارس الرسمية 1300 مدرسة في التعليم الفني، أما إجمالي المدارس الذي يخضع لها الطلاب في التعليم الفني سواء الرسمية أو الملحقة 2500 مدرسة».