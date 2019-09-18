شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ: تحويل 4 مدارس ثانوية إلى عسكرية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، افتتاح المدارس العسكرية بمدن المحافظة «حتى تنال كل مدينة شرف وجود مدرسة عسكرية داخل نطاقها»، مشيرًا إلى أن الثانوي العسكري يشبه نظام التعليم العام وتشرف أيضاً عليه وعلى اختباراته وزارة التربية والتعليم ولكن بزيادة بعض المواد مثل التربية العسكرية والتقاليد العسكرية إضافة إلى دروس حضارية بجانب منظومة الدراسة المنضبطة.

أوضح المحافظ، الأربعاء، أنه بافتتاح مدرسة كفرالشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية بعد تحويلها لمدرسة «عسكرية» تصل المدارس العسكرية في المحافظة إلى 7 مدارس عسكرية تضمنت «مدرسة الشهيد رياض الثانوية العسكرية بكفرالشيخ، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بدسوق، ومدرسة الصنايع الفنية العسكرية بكفرالشيخ، ومدرسة شهيد السلام الثانوية العسكرية بكفرالشيخ، ومدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية ببيلا، ومدرسة الشهيد محمد فؤاد الثانوية العسكرية بسيدي سالم، ومدرسة كفرالشيخ المعمارية الزخرفة العسكرية بكفرالشيخ»، حيث تمت زيادة 4 مدارس عسكرية في عام واحد.

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قدم المحافظ الشكر إلى اللواء أركان حرب خالد توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكرى للمحافظة، لجهودهم المبذولة في تحويل 4 مدارس جديدة إلى مدارس عسكرية في كفرالشيخ خلال عام من بداية سبتمبر 2018 حتى الآن وهذا إنجاز غير مسبوق يعزز تنمية روح الولاء والانتماء للوطن وتربية أبنائنا على الانضباط في كافة مناحى الحياة وحب الوطن وبناء الشخصية المصرية.

من جانبه، أكد العميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري بالمحافظة، أن الهدف من تحويل المدارس إلى مدارس عسكرية هو تحقيق الانضباط والالتزام العسكرى بين صفوف الطلبة، مشيراً إلى دور الرياضة في حياتهم وأيضاً اكتشاف الطلبة الموهوبين في كل المجالات، مضيفا أن المدارس الثانوية العسكرية تعلم الطلبة كيفية القيادة وروح الفريق، كما سيتم تدريبهم على الرماية ببنادق ضغط هواء، كما يكون هناك زي موحد للطلبة.

جاء ذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والعميد سامح رشاد، مدير مرور كفرالشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، وسلامة الويشى، مدير عام التعليم، والمهندس وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وغادة النحاس، مدير عام المتابعة بالتربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.