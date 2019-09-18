أخبار مصر

الأزهر ينعى ضحايا حريق مدرسة إسلامية في ليبيريا

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى ضحايا حريق مدرسة إسلامية في ليبيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الأزهر الشريف ضحايا الحريق الذي شبَّ، مساء الثلاثاء، في إحدى المدارس الإسلامية في عاصمة ليبيريا مونروفيا، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 27 طفلا.

أعرب الأزهر الشَّريف، في بيان، الأربعاء، لدولة ليبيريا حكومة وشعبًا عن صادق المواساة، داعيا المولى أن يلهم أُسر الضحايا الصَّبر والسلوان.

كان قد لقي ما لا يقل عن 27 طفلا مصرعهم في ليبيريا، في وقت سابق اليوم، جراء نشوب حريق في مدرسة داخلية خارج العاصمة مونروفيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأزهر ينعى ضحايا حريق مدرسة إسلامية في ليبيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا