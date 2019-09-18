شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر ينعى ضحايا حريق مدرسة إسلامية في ليبيريا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعى الأزهر الشريف ضحايا الحريق الذي شبَّ، مساء الثلاثاء، في إحدى المدارس الإسلامية في عاصمة ليبيريا مونروفيا، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 27 طفلا.
أعرب الأزهر الشَّريف، في بيان، الأربعاء، لدولة ليبيريا حكومة وشعبًا عن صادق المواساة، داعيا المولى أن يلهم أُسر الضحايا الصَّبر والسلوان.
كان قد لقي ما لا يقل عن 27 طفلا مصرعهم في ليبيريا، في وقت سابق اليوم، جراء نشوب حريق في مدرسة داخلية خارج العاصمة مونروفيا.
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