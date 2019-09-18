شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إنهاء خدمة 5 أئمة ومنعهم من ممارسة أي أعمال دعوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية في وزارة الأوقاف، الأربعاء، خدمة 5 أئمة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الأئمة المنتهية خدمتهم هم: محمود رشاد عبدالمعطي سيد أحمد، إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، والسعيد صبح محمد إسماعيل، إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، ومحمد إبراهيم عبدالهادي، إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، ومحمود مصطفى أحمد مصطفى، إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية، وأحمد محمد مسعد الرفاعي، إمام وخطيب بأوقاف الدقهلية.

أكدت الوزارة، في بيان، الأربعاء، أنه من تاريخه أصبح المذكورون لا علاقة لهم بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهم من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على ذلك.