شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بالسعودية تؤكد دعمها وثقتها الكاملة بمؤسسات الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استنكر أحمد زكى مسئول رعاية الجالية المصرية بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، ونائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج، الحملة الممنهجة والشائعات المغرضة والتجنى على مؤسسات الدولة المصرية ورموزها التى يجلها ويقدرها المصريون.

وأضاف فى بيان له أن هذه الحملات تأتى فى إطار الحملة الموجهة ضد مصر منذ ثورة الشعب فى ٣٠ يونيو ٢٠١٣، ضمن ما يعرف بحروب الجيل الرابع التى تختلق الفتن والأكاذيب فى محاولة للنيل من تماسك النسيج الاجتماعى وأمن واستقرار البلاد وتعطيل مسيرة النهضة والتنمية التى تشهدها مصر بشهادة المؤسسات الدولية.

وأوضح أن الجالية تؤكد دعمها وثقتها الكاملة بمؤسسات الدولة المصرية وقادتها ورموزها الوطنية، وأن الشعب المصرى يدرك تمامًا المخطط الشيطانى للنيل من مصر ويعلم تمامًا الأساليب الخسيسة للقوى التى تدعم هذا المخطط وأذرعها ممن باعوا أنفسهم من جماعات العنف وأن وعى الشعب المصرى وفطنته ووحدة أبنائه وتماسكهم كفيل بوأد الفتن وحماية الوطن من أهل الشر وأعوانهم.