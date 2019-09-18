شكرا لقرائتكم خبر عن أرملة الشهيد عادل رجائى للرئيس السيسى: أسر الشهداء خط الدفاع الأول وراء جيشنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين، أرملة العميد الشهيد عادل رجائى، حول مقتل الإرهابى المتورط فى اغتيال زوجها، خلال تبادل إطلاق نار مع الأجهزة الأمنية.

وقالت سامية زين العابدين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتى" على قناة صدى البلد، "الذكرى الثالثة للشهيد يوم 20 من الشهر المقبل، وكأن الله أراد أن يطبطب على قلبى"، وتابعت: "بقول لجوزى رفيق حياتى، دمك مراحش هدر، وبقول لرجال الداخلية وإخواتك بالقوات المسلحة تاج فوق رؤوسنا، تضحوا وتقدموا دماءكم من أجل مصر والأمان".

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وأضافت: "بقول للرئيس السيسي، أسر الشهداء خط الدفاع الأول وراء جيشنا وشرطتنا، وكل فرد منا لديه استعداد أن يكون مشروع شهيد من أجل الوطن"، متابعة: "بقول لشعب مصر، أرجوكم لا تضيعوا دم شهداء، ولا تنساقوا وراء فيديوهات وضيعة لراقصة حقيرة باعت جسمها الرخيص لمن يدفع الثمن، وتسب الجيش والبلد والرئيس".

وأكملت: "لا تشاركوا فيديوهات وحديث الخونة، عملاء الموساد، وعبدة الدولار"، مؤكدة احتياج مصر لإعلام حرب موجه، لمساندة الدولة ضد الحرب الشرسة، معلقة: "نحتاج إلى إعلام 56 و67 و73، كون مصر تحارب من كافة الاتجاهات".

وأشارت إلى أنها ستقيم احتفالا فى الذكرى الثالثة للشهيد عادل رجائى، قائلة: "هزغرد وأوزع شيكولاتة، لأن جوزى رجعلى النهاردة بسبب أبطال كل يوم يضحوا".

واستطردت:"بقول للرئيس السيسي، الشعب المصرى في ضهرك، وكل أسر الشهداء ستظل تدافع عن بلدها، ولن نصمت ثانية واحدة"، مردفة: "لن يحدث أن يكون قدوة شبابنا فنان رقيع وراقصة حقيرة، وبقول لجوزى نام مرتاح ياحبيبى حقك رجع".