شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 5 ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية من باب البر مع بدء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، صرف خمسة ملايين جنيه للأسر الأولى بالرعاية ممن يعولون طلابا بالمراحل التعليمية المختلفة ولأصحاب الأمراض المزمنة والظروف الاجتماعية الأخرى.

قالت وزارة الأوقاف إن ذلك يأتى في إطار رسالة الأوقاف المجتمعية واهتمامها برعاية الطلاب من أبناء الأسر الأولى بالرعاية ، وبمناسبة بدء الفصل الدراسي الأول.

كانت وزارة الأوقاف، اعتمدت اليوم الأربعاء، مبلغ واحد وخمسين مليونا وأربعمائة وأربعة وسبعين ألف جنيه مصرى، لإحلال وتجديد المساجد وبعض المقرات الإدارية بالمديريات على مستوى الجمهورية، كدفعة ثانية للعام المالى الحالى 2019 / 2020م .