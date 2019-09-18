شكرا لقرائتكم خبر عن ختام دورة الإعلام وريادة الأعمال بمركز الخليج 365.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت مساء اليوم دورة الإعلام وريادة الأعمال التى نظمها مركز الخليج 365 للتدريب لعدد من الإعلاميين السعوديين بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشاَت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" وأكاديمية الأمير أحمد بن سلمان للإعلام التطبيقى بالرياض.

وقام كلا من الكاتب الصحفى عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذي لليوم السابع والكاتب الصحفى محمد ثروت مدير عام أكاديمية الخليج 365 و متعب العبد الهادى مدير العلاقات العامة بالهيئة العامة للمنشاَت الصغيرة والمتوسطة منشآت بتسليم شهادات الدورة على المشاركين.

من جانبه أكد محمد ثروت اهمية التعاون مع المؤسسات السعودية فى مجال الإعلام الريادى الذى يشكل مستقبل الإعلام الجديد.

وكان المشاركون فى الدورة قاموا بزيارات عملية للمؤسسات الإعلامية المصرية حيث زاروا مؤسسة الأهرام ومبنى الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الاعلامى وعددا من القنوات الفضائية.

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