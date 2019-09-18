شكرا لقرائتكم خبر عن مصر الخير تفوز بجائزة المستثمر العربي العالمي بمقر اليونسكو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من مقر اليونسكو بالعاصمة الفرنسية باريس، تتويج مؤسسة مصر الخير بجائزة المستثمر العربي في الدورة الرابعة لمنتدى المستثمر العربي العالمي بعد منافسة مع عدد من الهيئات والمؤسسات من مختلف البلدان العربية حيث نجحت المؤسسة في الترشح ثم الفوز في عدد من فئات الجائزة مجتمعة: الحوكمة، الاستثمار، التطبيقات الخضراء، التوازن النوعي، الإبداع والمسئولية المجتمعية.



وتسلم الجائزة شريف عزوز ممثلاً عن المؤسسة من مقر اليونسكو، وقام بتسليمها العالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز رئيس منتدى المستثمر العربي العالمي.

واستطاعت مؤسسة مصر الخير أن تحصد جائزة المستثمر العربي فى الدورة الرابعة لمنتدى شباب المستثمر العربي العالمي وذلك عن تميزها في تطبيق إستراتيجية عمل منظمة أدت إلى تقديم أكثر من 55 مليون خدمة تنموية خلال 11 عاما.

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وتعتبر مؤسسة مصر الخير من أهم مؤسسات المجتمع المدني فى مصر لما تتبعه من خطوات تنموية كالحوكمة وقياس الأثر والمراجعة الداخلية والجودة وضمان الاستمرارية والاستثمار، حيث تم اعتمادها ضمن الهيكل التنظيمى للمؤسسة لضمان الوصول لأعلى درجات التميز فى تحقيق الهدف الأساسي وهو تنمية الإنسان.



شريف عزوز