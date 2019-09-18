"الآياتا" تصدر ضوابط جديدة لسداد حجوزات الطيران السياحي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الآياتا"، عن تعليمات جديدة بخصوص آلية تطبيق ميزة سداد مستحقات شركات الطيران من الحجوزات لدى شركات السياحة أسبوعيا وبشكل اختياري تطوعي.

وقالت غرفة شركات السياحة، اليوم الأربعاء، إنها تلقت خطابا من "الآياتا" يفيد بأن الدفع الأسبوعي خطوة مكملة لبرنامج NEW GEN ISS الذي تم تطبیق أولى مراحله في دیسمبر الماضي، وسیظل تطوعيا لجمیع الشركات حتى نهاية الشهر الجاري.

وأوضح الخطاب، أنه بالنسبة للشركات المصنفة (C) سیكون الدفع الأسبوعي إجباريا ولیس تطوعيا مطلع شهر أكتوبر المقبل، فيما سیظل متاح الدفع الأسبوعي التطوعي لباقي الشركات المصنفة (A & B) بشرط التقدم بطلب إلى "الآیاتا" عن طریق موقع خدمة العملاء لیتم تحویلهم إلى الدفع الأسبوعي.

Advertisements

وقالت غرفة السياحة، في خطاب للشركات إنه بناءً على تعلیمات البنك المركزي المصرى سیقوم البنك بتقدیم الشیكات المقدمة من قبل وكلاء السیاحة للبنوك المسحوبة عليها بمجرد استلامها في البنك التجاري الدولي CIB بغض النظر عن تاریخها، تحت مسئولیة شركة السیاحة وطبقا لقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

وطالب الغرفة، الشركات بإيداع الشیكات في أي فرع من فروع البنك التجاري الدولي قبل المواعید المحددة لسداد المستحقات بیومین عمل، علما بأن فرع المبتدیان فقط هو الفرع الوحید الذي یمكن لوكیل السیاحة أن یودع فیه الشیكات في یوم السداد.