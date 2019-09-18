"تطوير العتبة وباب اللوق".. ننشر تفاصيل خطة العاصمة للحفاظ على التراث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انتهت محافظة القاهرة من إعداد مخطط رؤية تطوير العاصمة 2030 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتستهدف النهوض بالعاصمة وتطويرها على مختلف الأصعدة من أجل علاج المشكلات التي تعاني منها القاهرة حاليًا وتجنب أي مشكلات قد تنتج خلال السنوات المقبلة.

وينشر "الخليج 365" تفاصيل الخطة الاستراتيجية للمحافظة 2030 فيما يتعلق بخطط الحفاظ على التراث في العاصمة.

وتوضح الخطة الاستراتيجية للمحافظة أنه بحلول عام 2030 ستكون هناك رؤية واضحة ومنظومة متكاملة تحترم التنوع والاختلاف وتمكين المواطن من إدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري.

وتعتمد خطة القاهرة 2030 للحفاظ على التراث على مجموعة من محاور العمل على النحو التالي:

1- إقامة مشاركات مع جهات أكاديمية لوضع السياسات العامة لحماية وتطوير الحرف الصناعية وذلك بالاشتراك مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الثقافة بالإضافة إلى المشاركة في المنتديات الدولية التي تتبنى استثمار الحرف التراثية كصناعة إبداعية ووضع سياسات عامة مستدامة.

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2- تنظيم عدد من المعارض والملتقيات التي تعمل على ترويج وتسويق الحرف والصناعات اليدوية.

3- العمل على تعيين مدينة القاهرة في منظمةن اليونسكو للمدن الإبداعية كمدينة إبداعية في مجال الحرف التراثية مما يساعد على حماية وتطوير الحرف من خلال شراكات ودعم فني وتبادل خبرات بين المدن الأعضاء في الشبكة والاستفادة من تجاربهم في مجال الحرف بما يتيح تطوير وتأهيل الأسواق الشعبية وزيادة إنتاج وتسويق الحرف والصناعات اليدوية.

4- حصر مناطق الحرف التراثية وإنقاذ الحرف المهددة بالاندثار والاهتمام بمختلف أنواع المنتجات الحرفية وتوثيقها بأحدث التقنيات.

5- التدريب على الحرف التراثية من أجل الحفاظ عليها ومنع اندثارها.

6- تسويق الحرف التراثية المصرية عالميًا من خلال شبكة اليونسكو للمدن الإبداعية عبر توفير صفحة لمحافظة القاهرة ضمن الموقع الإلكتروني للشبكة مع المدن الإبداعية حول العالم في هذا المجال.

7- تبني عدة مشروعات ومبادرات رائدة لتعزيز حماية التراث والحفاظ عليه ومنها:

- مشروع تطوير ربع المانسترلي، ويقع ربع المانسترلي في شارع سوق السلاح في الدرب الأحمر.

- مشروع تطوير روضة الخليفة "أرض التبة" وهي أرض فضاء تقع على التبة المرتفعة بشارع الأشراف "مسار آل البيت" بحي الخليفة وتقع وسط العديد من الآثار الإسلامية الموجودة بالشارع وسيتم تطويرها وإعادة تأهيلها لتصبح متنزه ثقافي خدمي يضم (مكتبة - حصانة - جيم للسيدات - مقاعد للزائرين - مركز تجميع وفرز وتدوير القمامة - محلات تجارية تعمل على سد احتياجات الحديقة والسكان).

- مشروع تطوير درب اللبانة، ويجري التنسيق مع اللجنة القومية لإحياء وتطوير القاهرة التراثية لتطوير منطقة الخليفة لإحياء درب اللبانة.

- مشروع تطوير الأزهر والغوري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الثقافة لإحياء منطقة الأزهر والغوري ويجري إعداد الرسومات الهندسية للمشروع.

- مشروعات بحثية وشراكات مع جامعات لتطوير سوق العتبة وسوق باب اللوق.

- التعاون والمشاركة مع البنك الأوروبي في إعداد دراسات خاصة بتطوير منطقة وسط البلد "القاهرة الخديوية".

- العمل على إنشاء متحف وأرشيف يوثق تراث لمحافظة القاهرة وتاريخها.