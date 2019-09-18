المتحدث العسكري ينشر فيديو لقاء وزير الدفاع بمقاتلي الصاعقة والمظلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي: نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي المتحدث الرسمي للقوات المسلحة فيديو للقاء وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي بعدد من مقاتلى قوات الصاعقة والمظلات. التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددًا من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، في إطار خطة اللقاءات الدورية للقيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

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